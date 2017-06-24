بیمه روستاییان و عشایر به معارف عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیمی عصر شنبه در جلسه با دبیر کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: همه روستائیان و کشاورزان بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سال اعم از زن یا مرد، سرپرست خانوار یا غیر سرپرست خانوار میتوانند در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو شوند و عضویت در صندوقهای بیمهای باعث میشود زمانی که معیشت افراد به دلیل فوت، پیری و یا ازکارافتادگی سرپرست خانوار با مشکل مواجه شد افراد بتوانند با حفظ کرامت و عزتنفس از حقوق و مزایای قانونی برخوردار شوند.
وی افزود: افرادی که ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان درآمد دارند بابت یک سال ۲۱۰ هزار تومان و افرادی که ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارند، بابت یک سال ۴۸۰ هزار تومان پرداخت مینمایند.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به میزان حق بیمه در صندوق بیان داشت: حق بیمه در صندوق ۱۵ درصد از سطوح درآمدی است که ۵ درصد آن توسط بیمهشده پرداخت میشود و ۱۰ درصد آن را دولت بهعنوان کمک و سهم دولت برای کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت میکند.
این مسئول با اشاره به مزایای صندوق، افزود: مستمری بازنشستگی (پیری)، مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازماندگان بهعنوان تعهدات و مزایای عضویت در صندوق است که بیمهشدگان واجد شرایط در آینده از آن برخوردار خواهند شد. همچنین نقلوانتقال سوابق بیمهای امکانپذیر است.
ابراهیمی ضمن بااهمیت قلمداد کردن بحث فرهنگ خاطرنشان کرد: هرگاه کاربر محوریت فرهنگ و با پیوست فرهنگی باشد تأثیرگذارتر است و همه باهم باید تلاش کنیم تا بیمه روستاییان وعشایر به معارف عمومی تبدیل شود.
در ادامه مهندس نیاز آذری دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن مفید دانستن مزایای این صندوق واهمیت بیمههای اجتماعی برای مردم اعلام نمودند: که با توجه به اینکه مردم باید به عضویت صندوقهای بازنشستگی درآیند تا بتوانند در بلندمدت از مزایای بیمههای اجتماعی برخوردار شوند و همچنین در پایان اعلام آمادگی کردند تا در صورت نیاز نسبت به صندوق مساعدتهای لازم را داشته باشند.
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