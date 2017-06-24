۳۰ درصد صنایع غذایی مازندران سودده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم عصر شنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران صنایع غذایی شهرستان‌های ساری و جویبار اظهار داشت:۳۰ درصد کارخانه‌های غذایی استان سودده و ۶۰ درصد در نقطه سربه‌سر و ۱۰ درصد زیان ده هستند.

وی بابیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم درمجموع حدود ۲ برابر سایر دولت‌ها کارخانه‌های غذایی از محل طرح‌های زودبازده به بهره‌برداری رسید اظهار کرد تنها حدود ۲۰ درصد آن‌ها در حال حاضر فعال‌ هستند.

رئیس انجمن غذایی سپس غذا هراسی و فله فروشی را به‌عنوان دو چالش عمده صنعت غذا عنوان کرد و گفت: این دو عامل واحدهای تولیدی صنایع غذایی را با مخاطرات جدی روبرو کرد.

در ادامه دبیر انجمن صنایع غذایی مازندران نیز با اشاره به اینکه ساری ازنظر تعداد واحدها دومین شهر صنعت غذا بشمار می‌آید اعلام کرد؛ از مجموع ۶۲ واحد غذایی ساری دارای پروانه بهره‌برداری از دو سازمان صنعت و جهاد کشاورزی ۲۷ واحد و در شهرستان جویبار از ۹ واحد ۴ واحد در حال حاضر فعال هستند.

آیت غلامی تعداد اشتغال در صنعت غذای شهرستان ساری را ۱۳۹۴ نفر و در شهرستان جویبار ۳۷۳ نفر برشمرد. خلیلیان نماینده جهاد کشاورزی نیز در این نشست تأکید کرد مدیران ذی‌ربط باید مشاغل خانگی را مدیریت کنند و آموزش مصرف‌کنندگان را جدی بگیرند.

مدیران واحدهای غذایی شهرستان‌های ساری و جویبار، رواج مشاغل خانگی را که فله فروش و توزیع مواد خوراکی سنتی را ترویج می‌کند تهدیدی واقعی و خطرناک برای واحدهای تولیدی غذایی مطرح کردند.