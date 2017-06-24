اردوهای جهادی مظهر سازندگی و محرومیت زدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی مازندران در سپاه کربلا از حضور پرشور مردم مازندران در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد و گفت: مردم هوشمند ما بار دیگر ضمن خلق حماسه ای شکوهمند با آرمانهای بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید پیمان کرده و دفاع از مظلوم و مبارزه را با ظالم را فریاد زدند.

وی برگزاری اردوهای جهادی را در رفع محرومیت‌ها و خدمت به مردم محروم موجب افتخار دانست و گفت: تا زمانی که مردم مشکل دارندو مطالبه دارند همه ما بدهکاریم و امروز کار بسیج سازندگی در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توسعه و آبادانی مناطق محروم درخور تقدیر است.

مقام عالی دولت در استان تأکید کرد: اردوهای جهادی اقدام و عمل بسیج سازندگی در مناطق محروم است و همه دستگاه‌ها هم برای تحقق این امر مساعدت کنند.

فلاح ترویج فرهنگ کار و تلاش برای سازندگی و عمرانی کشور را یک اقدام انقلابی و جهادی خواند و افزود: خودسازی و سازندگی دو دستاورد مهم اردوهای جهادی است و امروز سازندگی و رفع محرومیت‌ها بهترین راه مبارزه با استکبار جهانی است.

در این جلسه سردار بابائی فرمانده سپاه کربلا گزارشی در مورد اهداف اردوهای جهادی و برنامه‌های تابستان ۹۶ بسیج سازندگی ارائه کرد و در ادامه مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیان ظرفیت‌های و مساعدت‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق هر چه‌بهتر اردوهای جهادی پرداختند.