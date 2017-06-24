۱۰۰۰ جلد قرآن کریم در مساجد رفسنجان توزیع شد

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت اول تیر ماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به گوشه ای از فعالیتهای این سازمان در ماه رمضان سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه رمضان سال جاری ۱۲۰ مبلغ با احتساب روحانیون طرح هجرت و مستقر در سطح شهر و روستاهای شهرستان رفسنجان اعزام شدند.

وی با اشاره به اعزام مفسر ویژه قرآن از شهر قم، افزود: بیش از هزار جلد قرآن کریم در این ایام با همکاری بخش خصوصی در مساجد شهرستان توزیع شد.

وی توزیع کتابهای مذهبی برای اهدای جوایز در سطح مساجد را دیگر فعالیتها عنوان و بیان کرد: مراسم جزءخوانی همراه با تفسیر با همکاری مجمع قاریان رفسنجان در مساجد و حسینیه ها برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان از اعزام مبلغ ویژه لیالی قدر به ۵۰ مسجد شهرستان خبر داد و گفت: در ایام ماه رمضان پنج مورد توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان صورت گرفته است.

حسینی با اشاره به ارائه خدمت به جمعی از مبلغان ساکن در اداره تبلیغات اسلامی در طول ماه رمضان، یادآور شد: کلاس آموزش تفسیر برای موسسات قرآنی در اداره تبلیغات اسلامی در روزهای فرد ماه رمضان برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رفسنجان همچنین برگزاری جشن میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) توسط روحانیون اعزامی از سازمان تبلیغات اسلامی و برگزاری همایش تجلیل از قاریان با مشارکت مجمع قاریان رفسنجان را از دیگر فعالیتهای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رفسنجان در ماه مبارک رمضان اعلام کرد.