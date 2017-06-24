به گزارش خبرنگار مهر، حامد علیزاده بعدازظهر شنبه در حاشیه سفر به استان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: متاسفانه حمایت لازم از نخبگان قرآنی در کشور نمیشود.
وی با طرح این سوال که آیا بالا بردن پرچم ایران در حوزه قرآنی در سطح بین المللی کمتر از المپیک است، بیان کرد: هیچ نهاد و سازمانی برای قاری و حافظ قرآن امتیازی قائل نبوده و نیست.
علیزاده گفت: نسل جوان ما وقتی وضعیت اساتید خود را در این زمینه مشاهد میکنند دیگررغبتی به این کار پیدا نمیکنند.
دارنده مقام نخست مسابقات بینالمللی قرآن در مالزی بیان کرد: برای مسئولان قرآنی کشور متأسف هستم چرا که متاسفانه حمایت از نخبگان قرآنی توسط مسئولان تنها در حرف است.
وی با تاکید بر اینکه قرائت و حفظ قرآن عشقی در دل همه ما ایرانیها است، گفت: اگر این عشق نبود سالها پیش این کار را رها کرده بودم.
علیزاده با اذعان به اینکه رئیس جمهور کشورمان توئیت برای ورزشکاران و سیاسیون و .... میزنند، گفت: اما قاری قرآنی که در بین ۱۲۰ کشور دنیا اول شده است دیده نمیشود.
دارنده مقام نخست مسابقات بینالمللی قرآن در مالزی با اشاره به اینکه سازمانی که خاص قرآنیان باشد وجود ندارد، گفت: ارشاد و مدیران توانمندی در سازمان های فرهنگی مان که بتوانند حق قرآنیها را بگیرد و از آنها دفاع کند نداریم.
علیزاده عنوان کرد: در دیدار با مقام معظم رهبری اعلام کردم که فعالیت قرآنی خود را تنها به عشق مقام معظم رهبری ادامه میدهم.
دارنده مقام نخست مسابقات بینالمللی قرآن در مالزی در خصوص فراهم کردن زمینه برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن که خواسته رهبری است، افزود: متاسفانه تاکنون هیچ نهاد و سازمانی قدرتمند وارد این قضیه نشده است.
وی ادامه داد: تمام سازمانها یک مجموعه تشکیل دهند و این تشکل دنبال حافظپروری و توسعه مدرسه قرآنی باشد.
دارنده مقام نخست مسابقات بینالملی قرآن در مالزی به آغاز فعالیت های قرآنی خود هم اشاره ای کرد و گفت: خواندن قرآن را در فضای منزل از ۵ سالگی شروع کردم.
وی با بیان اینکه اولین رتبه کشوری خود را در سال ۸۶ در مسابقات دانش آموزی کسب کرده است، تصریح کرد: فعالیت حرفه ای قرآنی خود را از سال ۸۸ شروع کرده ام.
وی استان خراسان رضوی را مهد تلاوت قرآن کریم در ایران دانست و افزود: در سال ۹۰ در مسابقات سراسری اوقاف شرکت کرده و در نخستین حضور خود موفق به ورود به مرحله فینال این دوره مسابقات شدم.
علیزاده با اشاره به دیگر افتخارات قرآنی خود گفت: در سال ۹۱ رتبه هفتم مسابقات اوقاف و در سال ۹۵ رتبه سوم کشوری را کسب کردم.
دارنده مقام نخست مسابقات بینالمللی قرآن در مالزی بیان داشت: ۱۲ عنوان اولی مسابقات قرآنی را در کشور کسب کرده ام.
علیزاده با اشاره به حضورش در مسابقات بین المللی مالزی در سال جاری تصریح کرد: در این مسابقات توانستم از بین ۱۲۰ کشور شرکت کننده مقام نخست این دوره از مسابقات را برای خود و جمهوری اسلامی ایران کسب کنم.
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