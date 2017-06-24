پاساژین: قدرت تیم والیبال ایران بیشتر از توان اوکراین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان تیم های ایران و اوکراین از ساعت ۱۵ به وقت تهران در سالن بودوار آرنای شهر چسکه بوجویتسه برابر هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹ ، ۲۵ بر ۲۱ ، ۲۳ بر ۲۵ ، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳ به سود ایران خاتمه پیدا کرد تا دومین پیروزی جوانان ایران در رقابت های قهرمانی جهان ثبت شود.

مایکولا پاساژین، سرمربی تیم ملی والیبال جوانان اوکراین در پایان این بازی اظهار داشت: به تیم ایران تبریک می گویم. ما تمام تلاش خود را کردیم که برنده شویم، اما نشد.در مجموع هم بازی خوبی بود.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در بازی امروز حملات ما بود که نتوانستیم به خوبی از آن بهره ببریم. خط حمله ما در دو ست اول بسیار ضعیف کار کرد، اما بعد از آن با کار تیمی خوب به بازی برگشتیم ولی قدرت ایرانی ها بیشتر از حد توان ما بود و موجب پیروزی آنها شد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان اوکراین درمورد بازی فردای تیمش برابر ایتالیا هم گفت: بازی فردا هم در برابر ایتالیا مهم خواهد بود. تمام هدفمان این است که پیروز شویم.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در سومین مسابقه خود فردا از ساعت ۲۰ باید برابر آرژانتین قرار بگیرد.