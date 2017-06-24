به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پروین بعدازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی بابیان اینکه بیشترین تعداد زندانیهای استان مربوط به متأهلها است، اظهار کرد: متأهلها ۷۴ درصد و پسازآن مجردها با ۲۳.۶ درصد و افراد مطلقه یک درصد جامعه زندانیان خراسان شمالی را تشکیل دادهاند.
پروین افزود: همچنین ۹۵.۶ درصد از جمعیت زندانهای خراسان شمالی را مردان و ۴.۳۷ درصد را خانمها تشکیل دادهاند.
وی زندانیان خراسان شمالی را بر اساس آمار به سه گروه سنی تقسیم و تصریح کرد: گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال ۸.۸ درصد، ۲۶ تا ۴۵ سال ۶۹ درصد و بالای ۴۵ سال ۲۲ درصد از زندانیان استان را تشکیل میدهند.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی بیان کرد: با توجه به اینکه گروه سنی ۲۵ تا ۴۵ سال جز نیروهای کار جامعه محسوب میشوند و سن تولید، اشتغال و تشکیل خانواده رادارند به دلیل ارتکاب به جرم در زندان به سر میبرند.
پروین گفت: بر اساس آمار زندانیان مشخصشده سطح تحصیلات در کاهش جرم نقش بسیاری دارد چراکه تنها ۴ درصد از زندانیان خراسان شمالی را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل داده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه ۶۹ درصد افراد کمسواد، ۱۶.۵ درصد اشخاص دارای دیپلم و ۹.۸ درصد بیسواد جمعیت زندانهای خراسان شمالی را تشکیل دادهاند.
این مسئول افزود: چنانچه سطح سوادآموزی افراد بالا رود قطعاً جرائم ما کاهش پیدا خواهد کرد.
پروین بیان کرد: بیشترین زندانیان جرائم با ۴۲ درصد مربوط افرادی است که به دلیل مصرف، حمل یا فروش مواد مخدر دستگیر و به زندان منتقلشدهاند.
وی اظهار کرد: همچنین ارتکاب به سرقت با ۲۷ درصد و جرائم علیه اشخاص با ۱۲ درصد پس از مواد مخدر بالاترین آمار جمعیت زندانیان خراسان شمالی را تشکیل داده است.
پروین بابیان اینکه آمار جمعیت زندانهای استان به لحاظ میانگین کشوری پایین است، گفت: بر اساس جمعیت استان به ازای هر صد هزار نفر، ۱۹۰ نفر زندانی هستند درحالیکه میانگین کشوری از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۷۵ نفر زندانی است.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی بیان کرد: از میان زندانیهای خراسان شمالی ۸۸ درصد محکوم و ۱۲ درصد متهم هستند.
وی گفت: اداره کل زندانهای خراسان شمالی موفق شد طی ۶ ماه از رتبه ۲۳ به رتبه هفتکشوری برسد.
این مسئول عنوان کرد: طی سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون تومان وام اشتغال به زندانیان پرداختشده است.
پروین اظهار کرد: همچنین طی سال گذشته ۱۲ مورد از افراد محکومبه قصاص نفس با رضایت اولیاء دم نجات یافتند.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی بابیان اینکه بیش از ۷۰ نفر به دلیل جرائم غیر عمد زندانی بودهاند، گفت: طی جشن گلریزان امسال بیش از ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد توسط مردم نیکوکار استان برای زندانیان جرائم غیر عمد جمعآوری شد.
وی اظهار کرد: امسال برای نخستین بار ۲۰ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در جشن گلریزان آزاد شدند.
پروین با اشاره به آمار کیفری سال ۹۵ خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش جمعیت کیفری را در استان داشتهایم.
نظر شما