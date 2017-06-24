حدنگاری ۱.۴ میلیون هکتار از منابع طبیعی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر عصر شنبه در حاشیه اولین جلسه شورای فرهنگی و روابط عمومی به مناسبت برنامهریزی هفته قوه قضائیه اظهار داشت:از مجموع یکمیلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۱۵ هکتار اراضی منابع طبیعی استان یکمیلیون و ۴۱۲ هزار هکتار آن در سیستم جامع کاداستر (حدنگار) جانمایی و ۲۰۷ هزار و ۵۶۱ هکتار آن تثبیتشده است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک افزود تاکنون ۷۹ درصد از مجموع مساحت بستر رودخانهها به میزان ۹ هزار و ۴۳۶ هکتار و ۶۴ درصد از مجموع مساحت حریم رودخانهها به میزان ۷ هزار و ۶۵۷ در این سیستم هکتار جانمایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها منابع طبیعی قریب ۹ درصد از مساحت کشور را تشکیل میدهند که حفظ، نگهداری و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی توسط سودجویان و زمینخواران یکی از اهداف دستگاه قضایی است که جانمایی، تثبیت و سنددار کردن منابع طبیعی یکی از مهمترین راهحل جهت جلوگیری از دستدرازی به آن است.
بهادر گفت: جانمائی و پردازش در لایههای حریم ۴۷ متری راهآهن و تأسیسات زیردریایی، فرودگاهها، محدوده شهرها، محدوده شهرستانها و محدوده استان بهصورت ۱۰۰ درصد انجامشده و پردازش سایر بخشها با سرعت و دقت ادامه دارد.
وی افزود: کلیه اراضی منابع طبیعی شهرستان کلاردشت که همیشه با بیشترین هجوم زمینخواران مواجه بود بهطور کامل جانمائی، تثبیت و سند آن صادر شد.
بهادر در تبیین فعالیت اداره کل کاداستر و نقشهبرداری تصریح کرد: کلیه تداخلات از محدوده واحدهای ثبتی رفع و تغییرات محدوده واحدهای ثبتی بهطور کامل انجام شد، همچنین تحویل ۱۶ دستگاه گیرنده (ROVER) به واحدهای ثبتی تحویل و آموزشهای لازم نیز به همکاران داده شد که همه اینها تنها گوشهای از عملکرد اداره کل ثبتاسناد و املاک استان در این حوزه است.
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