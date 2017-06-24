ساماندهی ترافیکی خیابان سعدی شمالی، به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ارونقی با بیان این مطلب افزود: با توجه به نابسامانی های ترافیکی ای که در خیابان سعدی شمالی حدفاصل چهارراه امیر کبیر تا مخبرالدوله وجود داشت ؛ تصمیم به اصلاح ترافیکی این محدوده گرفته شد.

وی با بیان اینکه در این محور همیشه شاهد تخلف های ترافیکی همچون : ورود موتور سیکلت ها به داخل خطوط ویژه تا پارک دوبل و توقف های نابجای خودروها در خیابان ملت بودیم ؛ ادامه داد: براساس مطالعاتی که انجام شد با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و پلیس راهور تهران بزرگ طرحی برای ساماندهی این خیابان تهیه شد که بر مبنای آن ، ضمن ساماندهی ترافیکی این محدوده ، روان سازی ترافیکی نیز محقق خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۲ تهران در این باره توضیح داد: بر مبنای این مطالعات جهت حرکتی خیابان سعدی شمالی حدفاصل بین چهارراه مخبر الدوله (استقلال) تا چهارراه امیر کبیر به صورت دو طرفه خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر در بخش هایی از خیابان سعدی شمالی تردد وسایل نقلیه به صورت یک طرفه انجام می شود و در بخش هایی نیز به صورت ترکیبی یا مشترک با مسیر ویژه اتوبوسرانی قرار دارد.

ارونقی با بیان اینکه این طرح آزمایشی به زودی در این محور عملیاتی خواهد شد ؛ تاکید کرد: در حال حاضر خودروهایی که قصد ورود به میدان بهارستان از چهارراه سعدی امیرکبیر را دارند ؛ باید از دو خیابان اکباتان و ملت تردد کنند ، اما با ایجاد مسیر دسترسی جدید و باقی ماندن دو مسیر قبلی ، در واقع خودروها با انتخاب این مسیر در مدت زمان کمتر می توانند وارد میدان بهارستان شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۲ با بیان اینکه این ساماندهی ترافیکی درتقاطع اکباتان با سعدی شمالی از طریق ایجاد مسیر جدید دسترسی شمال به جنوب حدفاصل تقاطع اکباتان تا چهاراه امیرکبیر خواهد بود ؛ گفت: قرار است در فازهای بعدی شکل هندسی تقاطع امیر کبیر نیز اصلاح شود.

به اعتقاد ارونقی ؛ مهمترین هدف از اجرای این طرح ؛ ساماندهی ترافیکی خیابان سعدی شمالی و دو خیابان اکباتان و ملت با هدف روان سازی ترافیکی و کاهش تخلف های رانندگی در این محور انجام می شود.