دستگیری پنج تروریست انتحاری در مرز ترکیه با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، فرماندار استان هاتای واقع در جنوب ترکیه از دستگیری پنج تروریست انتحاری در مرز این کشور با سوریه خبر داد.

دفتر استانداری این استان در بیانیه رسمی خود که به همین مناسبت صادر شده آورده است: پنج مهاجم (تروریست) که از خاک سوریه و به منظور انجام عملیات تروریستی در روز ۲۳ ژوئن (روز گذشته) به کشور ما فرستاده شده بودند، پیس از رسیدن به بخش مرکزی هاتای دستگیر شدند.

در بیانیه مذکور با اشاره به اینکه هدف تروریست ها انجام عملیات تروریستی در داخل خاک ترکیه بوده آمده است: (تروریست ها) کمربندهای انتحاری به تن داشته و آماده منفجر کردن دو عدد از آنها بوده اند اما (توسط افراد پلیس) خنثی شده و مواد منفجره آن بدون به بار آوردن حادثه ای ضبط شده اند.

به گفته مقام های امنیتی ترکیه سه تن از افراد دستگیر شده ملیتی سوری داشته و دو تن دیگر از آنها نیز ملیتی ترک تبار دارند.