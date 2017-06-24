«اسماعیل هنیه» به «محمد بن سلمان» تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین به ولیعهد جدید عربستان سعودی تبریک گفت.

در همین راستا، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس با ارسال پیامی به «محمد بن سلمان» انتخاب وی را به ولیعهدی عربستان سعودی تبریک گفت.

پیش از این نیز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با ملک سلمان، انتصاب «محمد بن سلمان» به سمت ولیعهدی را به وی تبریک گفته بود.

گفتنی است که محمد بن سلمان روز چهارشنبه به عنوان ولیعهد جدید ملک سلمان منصوب شد، وی همزمان وزیر دفاع و معاون رئیس شورای وزیران عربستان نیز هست.

این در حالی است که بر طبق وصیت ملک عبدالعزیز آل سعود موسس خاندان سعودی، قدرت از پدر به پسر نمی رسید بلکه میان فرزندان عبدالعزیز جابجا می شد اما به نظر می رسد که ملک سلمان مسیری جدید را در پیش گرفت. ملک سلمان از زمانی که ملک عبدالله درگذشت دست به تغییرات گسترده در مناصب مختلف قدرت در عربستان زد و عرصه را برای نزدیکان خود فراهم کرد.

ناظران و تحلیلگران امور از این رویداد به عنوان زلزله سیاسی و کودتای جانشینی نام می برند. محمد بن سلمان به عنوان چهره ای جنگ افروز در یمن با استفاده از شرایط کنونی و موقعیت پدرش موفق شد که محمد بن نایف را از ولیعهدی کنار بزند.