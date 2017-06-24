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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان:

نرخ رشد جمعیت هرمزگان ۲.۳۹ درصد در سال ۹۵ بوده است

نرخ رشد جمعیت هرمزگان ۲.۳۹ درصد در سال ۹۵ بوده است

بندرعباس - مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: نرخ رشد جمعیت هرمزگان ۲.۳۹ درصد در سال ۹۵ بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد افشاری نژاد عصر شنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیت های ثبت احوال اظهارداشت: همانطور که استحضار دارید مقوله ثبت بدون شک مستقیم و غیرمستقیم پایه و بنیان تمام مباحث جامعه شناسی و زندگی بشری است.

افشاری نژاد با بیان اینکه ساختار خانواده و نظام اجتماعی، اصلی ترین و بدیهی ترین محصول و تولید مقوله جمعیت است، گفت: این امر شکل دهنده مولفه های مختلف زندگی همانند فرهنگ، اقتصاد و اجتماع و سیاست به شمار می رود، و بنابراین طبیعی است که بررسی سیر تحولات آن در ابعاد مخلتف کمی و کیفی مورد توجه همگان و نیاز حیاتی ارکان مختلف جوامع بشری قرار داشته باشد.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان ادامه داد: کشورهای توسعه یافته در سال های اخیر سیاست های کاهش جمعیت را به شیوه های مختلف به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته پیشنهاد داده اند و این در حالیست که خود این کشورها سیاست های کاهش جمعیت را در گذشته انجام داده و در حال حاضر دچار مشکلات فراوانی شده اند.

افشاری نژاد در ادامه با اشاره به سیمای جمعیتی استان افزود: بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت استان هرمزگان به یک میلیون و ۷۷۶ هزار و ۴۱۵ نفر رسیده که این رقم معادل ۲.۲ درصد از جمعیت کل کشور است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان با توجه به ولادت و فوت ثبت شده در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۳۹ درصد بالغ می شود، گفت: بیان ساده تر این رقم بدان معناست که در سال ۹۵ حدودا  ۳۵ هزار نفر به جمعیت استان افزوده شده است.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان افزود: تعداد کودکان و نوجوانان (۰تا ۱۴ سال) از کل جمعیت استان برابر با ۵۸۲ هزار و ۶۶۰ نفر معادل ۲۹.۸، جوانان (۱۵ تا ۲۹) برابر با ۴۹۸ هزار و ۲۲۲ نفر معادل ۲۸ درصد، میانسالان (۳۰ تا ۶۴ ساله) برابر با ۶۷۹ هزار و ۹۵۶ نفر برابر با ۳۸.۳ درصد و جمعیت سالمندان (۶۵ ساله و بیشتر) معادل ۶۹ هزار و ۵۷۷ نفر معادل ۹.۳ درصد از کل جمعیت استان است.

کد مطلب 4013928

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