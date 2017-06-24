۱۰ هزار عراقی از بخش قدیمی موصل خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع آگاه از خروج هزاران نفر از شهروندان عراقی از بخش قدیمی شهر موصل در استان نینوا خبر می دهند.

در همین راستا، منابع آگاه اعلام کردند: بیش از ۱۰ هزار تن از ساکنان بخش قدیمی موصل به بیرون شهر منتقل شدند.

این در حالی است که پیشتر انفجار دو کمربند انفجاری تروریست ها در میان مردم محاصره شده عراق در شمال «الموصل القدیمه» واقع در کرانه راست موصل موجب جان باختن ۲۶ شهروند عراقی شد.

پیش از این حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: به زودی و طی چند روز آینده موصل به طور کامل آزاد خواهد شد و دولت در نظر دارد آثار تاریخی تخریب شده توسط داعش را بازسازی کند.