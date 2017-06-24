مدل اشتباه نوسازی بافت فرسوده تهران را در بندرعباس اجرا نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویافر عصر شنبه در دویست و چهلمین نشست شورای شهر بندرعباس بیان داشت: بافت فرسوده یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم برای آن نسخه بپیچیم، ۴۳ درصد شهر بندرعباس را بافت فرسوده تشکیل داده است.

وی عنوان کرد: مدلی که در مرکز کشور است یک مدل غلط و اشتباه در تهران است. مشوقهایی را می گذاریم و همه را به مرکز کشور می کشانیم و بعد از عریض و طویل شدن محدودیت ایجاد می کنیم. همین مدل هم در سایر شهرهای کشور در حال اجرا است و یک اشتباه را مجددا در حال تکرار هستیم.

پویافر اظهارداشت: دید می شود برای اینکه تغییراتی را ایجاد کنیم مشوق هایی را در مرکز استان می گذاریم و موجب افزایش جمعیت در آن هستیم شهر بندرعباس با کالبد فعلی گنجایش جمعیتی بیش از این نیست.

وی افزود: تغییر در سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده یکی از راههای موجود است. ولی باید واقعیت های عینی جامعه خود را ببینیم. بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال از عمر محلات شهر بندرعباس می گذرد و نمی توان یک شبه به فکر جابجایی ساکنان محلات قدیمی و فرسوده شهر بود. برخی از شهروندان آمادگی پذیرش جابجایی از محل سکونت خود را ندارند حتی زمانیکه بدانند دو سال آینده در ساختمانی ایمن و نوساز می تواند ساکن شوند.

فرماندار بندرعباس بیان داشت: دفاتر تسهیل گری که در محلات قرار دارد می توانند نظرات مردم را به ستاد مرکزی استان انتقال دهند.

پویافر تصریح کرد: در شهرک پیامبر اعظم در سالهای آتی ۱۵۰ هزار جمعیت را پذیرش خواهد داشت و فعلا این ساختمانها نوساز است و در آینده فرسوده خواهد شد و مشکلات بیشتری را بر دوش متولیان اداره شهری خواهند داشت.