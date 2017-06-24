رشته محلهای حذف شده دانشگاه آزاد مجوز قانونی داشتند

صالح اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با استناد به قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس اعلام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی که بر لازم الاجرایی این قانون تاکید کرده تمامی ۲ هزار و ۹۰۰ رشته محل حذف شده در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم دارای مجوز قانونی بوده و امیدواریم وزارت علوم در چند روز آینده این مشکل را برطرف کند.

وی با اشاره به اخذ مجوزهای لازم توسط شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم برای چند هزار رشته افزود: تمامی استانداردها و ضوابط آموزشی لازم در واحدهای دانشگاهی آزاد برای اخذ رشته محل های مربوط اتخاذ شده و وضعیت استانداردهای ما به مراتب بالاتر از دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور است.

عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول امور رسانه ای دانشگاه آزاد با بیان اینکه در ۲۵۳ واحد دانشگاه آزاد اسلامی از ۱ تا ۱۴۲ رشته محل در کارشناسی ارشد حذف شده است، تاکید کرد: در بیش از ۳۰ واحد دانشگاهی تمامی گرایش های کارشناسی ارشد حذف شده است.

حذف رشته های هسته ای از واحد علوم تحقیقات

اسکندری با برشمردن برخی از رشته حذف شده، گفت: به عنوان نمونه در واحد علوم تحقیقات رشته های هسته ای دانشگاه را وزارت علوم حذف کرده است در حالی که این واحد یکی از مهمترین و با کیفیت ترین مراکز آموزش رشته های هسته ای در بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در کشور است.

وی همچنین خواستار برقراری عدالت آموزشی میان دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاداسلامی شد و از معاونت آموزشی وزارت علوم خواست در بررسی های خود حتما شاخص های علمی را مدنظر قرار دهد.

عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد: با مذاکرات و مکاتبات صورت گرفته وزارت علوم هر چه سریع تر مشکل برطرف و نگرانی های به وجود آمده در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مرتفع شود.