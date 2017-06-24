اجرای ۳۷۸ طرح اشتغال زایی توسط مددجویان صومعه سرایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی ملک دوست درجلسه کمیته اشتغال زایی که عصر شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با بیان اینکه از مانده اعتبارات سال ۹۴ از بند (ج) تبصره ماده ۱۶ در سال ۹۵حدود ۶۳۸ میلیون تومان جذب شده است، اظهار کرد: از تبصره۲۶ قانون بودجه سال گذشته چهار میلیادر و ۵۷ میلیون تومان اعتبار باقیمانده بود که جذب شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) صومعه سرا با اشاره به اینکه در سال گذشته در مجموع حدود چهار میلیادر و ۶۹۵ میلیون تومان اعتبار جذب شده است، افزود: همچنین ۸۱۵ میلیون تومان نیز از محل درآمدهای کمیته امداد برای مددجویان و فرزندان آنها هزینه شده است.

وی گفت: با بیان اینکه در مجموع پنج میلیادر و ۵۱۰ میلیون تومان در سال گذشته برای مددجویان، فرزندان مددجویان و حدود پنج درصد نیز برای اقشار آسیب پذیر غیرمددجو هزینه شده است.

ملک دوست با بیان اینکه در سال گذشته ۳۷۸ مورد طرح اشتغال زایی اجرا شده است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح برای ۵۱۴ نفر اشتغال زایی انجام شد.

وی با اشاره به افزایش دو تا سه برابری مستمری مددجویان، تصریح کرد: متاسفانه با این افزایش دیگر مددجو رغبتی برای دریافت وام های اشتغال زایی در راستای خودکفایی ندارد که باید برای این موضوع چاره ای اندیشه شود.

به گفته این مسئول در حوزه آموزش مهارت های کارآفرینی نیز کمیته امداد شهرستان صومعه سرا از ۱۰۰ تا یک میلیون تومان برای مددجویان و فرزندان آنها هزینه کرده ومی کند.