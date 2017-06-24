ما خواهان ترکیه ای بدون تنش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب منتقد دولت ترکیه امروز طی سخنانی خواستار ایجاد ترکیه ای بدون تنش و درگیری شد.

بر اساس این گزارش، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه گفت: ترکیه رنج کشیده است و هنوز هم از تنش ها رنج می کشد. من خواهان ترکیه ای هستم که ما بتوانیم (در آن) تنش ها را از بین ببریم.

وی که این سخنان را در استان «بلو» واقع در غرب ترکیه و به مناسبت دهمین روز از راهپیمایی اعتراض آمیز خود علیه آنچه وی بی عدالتی گسترده دولت این کشور می خواند، مطرح می کرد، افزود: ما در دهمین روز از راهپیمایی «عدالت» به سر می بریم. من آرزو می کنم عید فطر صلح و آسایش را به کشور ما به ارمغان بیاورد.

رهبر حزب منتقد دولت اردوغان با اشاره به نارضایتی خود از قطبی شدن فضای ترکیه گفت که مردم این کشور دلتنگ کشوری هستند که در آن بتوانند با یکدیگر زندگی کنند.

وی همچنین بار دیگر از راهپیمایی اعتراض آمیز خود و هوادارانش دفاع کرد و هدف برگزاری آن را تلاش برای متحد کردن آحاد مردم در ترکیه دانست.