فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای دشمن خیانت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از طلاب و فضلای حوزه، ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: حضور مردم در روز قدس در شهرهای مختلف در هوای گرم و زبان روزه، دارای پیام مهمی است؛ مهم‌ترین پیام این است مبارزه با صهیونیست و ایجاد کنندگان آن تا محو شدن اسرائیل ادامه خواهد داشت.

این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به حمله تروریستی در کراچی پاکستان این جنایت خونین را محکوم کرد و گفت: اسلام هیچگاه مرز جغرافیایی معین نکرد، بلکه در کلام مولای متقیان امیر مومنان این گونه بیان شد حمایت از مظلوم و دشمنی با ظلم مرز نمی‌شناسد و امروز می‌بینم وصیت امام(ره) در اغلب کشورها در حال انجام است و مردم راهپیمایی روز قدس را با شکوه برگزار می‌کنند.

وی روز قدس را روز وحدت و انسجام و همبستگی دانست و گفت: امروز روز خدمت به مردم است و اگر کسی علیه نظام اقدامی نماید و برای دشمن خوراک تبلیغاتی درست کند و ارزش‌های مثل روز قدس را کمرنگ کند عمل او ناپسند است.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که هر شخصی سبب اختلاف در جامعه اسلامی شود خیانتکار است، افزود: امام راحل وصیتشان بر حفظ وحدت بود و در جای جای صحیفه امام(ره) می‌خوانیم که فرمودند، رمز پیروزی وحدت کلمه است و زمانی که اختلاف باشد، شکست قطعی است و این وحدت باید در عصر غیبت حول محور ولی فقیه باشد.

وی تصریح کرد: این در حد شعار نیست، بلکه اعتقاد دینی ما است با اختلاف و هنجار شکنی بشدت مخالف هستیم و بطور جد از همه خصوصاً مسئولان می‌خواهیم تمام وقت خود را به خدمت مردم بگذرانند و نیازهای مردم را توجه کنند از حاشیه سازی خودداری کنند و سخنان رهبری را عملی نمایند تولید و اشتغال را پیگیری کنند.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان این که مسئولان باید با همت بلند خود ایران اسلامی را به هدف عالی که امام و رهبری ترسیم کردند برسانند بیان داشت: تبیین مسائل فرهنگی و پیگیری آن از ضروریات است؛ طلاب و فضلای حوزه و همچنین دانشجویان بطور خود جوش پیگیری مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در چارچوب قانون باشند.

آیت الله نوری همدانی گفت: در مسله ۲۰۳۰ رهبری فرمودند و مراجع هم تاکید کردند در نهایت اعلام به ابطال آن شد؛ اما باید این ابطال درصورتی که اگر قبل از دستور بر اجرایی شدن آن بود، ابلاغ گردد تا از ادامه اجرا جلوگیری شود، روح مطالبه گری موجب پیشرفت جامعه است و باید مسئولان پاسخ دقیق دهند و مثل حقوق‌های نجومی بی پاسخ نماند.