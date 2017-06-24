عطایی: بازی با اوکراین تجربه خیلی خوبی برای تیم ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان تیم های ایران و اوکراین از ساعت ۱۵ به وقت تهران در سالن بودوار آرنای شهر چسکه بوجویتسه برابر هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹ ، ۲۵ بر ۲۱ ، ۲۳ بر ۲۵ ، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳ به سود ایران خاتمه پیدا کرد تا دومین پیروزی جوانان ایران در رقابت های قهرمانی جهان ثبت شود.

بهروز عطایی پس از کسب دومین پیروزی تیمش در رقابت های قهرمانی جوانان جهان درمورد این بازی اظهار داشت: بازی سختی بود و ما اطمینان داشتیم که اوکراین توانمندی های بالایی دارد. با توجه به اینکه در روز نخست این دوره از بازی ها اوکراین عملکرد قابل قبولی نداشت امروز برای حذف نشدن بازی کرد.

وی ادامه داد: فکر می کنم شاگردانم تا حدود تحت تاثیر بازی روز گذشته بودند و پس از ست دوم آن کیفیتی که مدنظر کادر فنی بود را ارائه نکردند. اشتباهات مکرر در تیم ما موجب شد تا تیم جنگنده اوکراین که نایب قهرمان اروپا هم هست بازی را از دست ما خارج کند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: در ست پنجم تغییری در تیم ایجاد کردیم و کمی روند تیم بهتر شد. البته این موضوع را هم باید بگویم که شاگردانم از سطح توقعاتی که ما داشتیم فاصله داشتند. این تجربه خیلی خوبی برای تیم ما بود که هیچ تیمی را دست کم نگیرند.

عطایی افزود: امیدوارم بازیکنانم از این مسابقه درس گرفته باشند و در بازی های بعدی حریفان را دست کم نگیرند و با تمام انرژی به میدان بروند. به نظر من ۲ یا ۳ بازیکن ایران برابر اوکراین واقعاً خوب نبودند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در سومین مسابقه خود فردا از ساعت ۲۰ باید برابر آرژانتین قرار بگیرد.