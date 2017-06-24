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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۲

در قنیطره سوریه صورت گرفت؛

هجوم جبهه النصره به مواضع ارتش سوریه همزمان باحملات هوایی اسرائیل

هجوم جبهه النصره به مواضع ارتش سوریه همزمان باحملات هوایی اسرائیل

همزمان با حملات هوایی صهیونیست ها به مواضع ارتش سوریه در شهر «البعث» در حومه قنیطره، تکفیری های جبهه النصره نیز به نیروهای سوری در این منطقه به صورت گسترده یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تروریست های تکفیری جبهه النصره همزمان با حملات هوایی جنگنده های صهیونیست به مواضع ارتش سوریه یورش بردند.

در همین راستا، همزمان با حملات هوایی صهیونیست ها به مواضع ارتش سوریه در شهر «البعث» در حومه قنیطره، تکفیری های جبهه النصره نیز به نیروهای سوری در این منطقه به صورت گسترده یورش بردند.

ارتش سوریه با دفع یورش تروریست ها، یک تانک متعلق به آنها را منهدم کرد و همچنین شماری از عناصر تکفیری را به هلاکت رساند و زخمی کرد.

پیش از این جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به تانک‌های ارتش سوریه حمله کردند و ۲ دستگاه تانک و یک قبضه توپ ارتش سوریه در این حمله، هدف قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی مدعی است که حمله امروز به صف تانک‌های ارتش سوریه، در پی شلیک خمپاره از مدینه البعث سوریه به سمت بلندی‌های اشغالی جولان صورت گرفته است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که ۲ دستگاه تانک و یک قبضه توپ ارتش سوریه در این حمله، هدف قرار گرفته است.

کد مطلب 4013943

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