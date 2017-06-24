به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح ها و پروژه های مرکز خداآفرین، گفت: اتصال راه آهن جلفا به کشور آذربایجان از مسیر خداآفرین و ساخت پل دوستی در این محدوده، به توسعه اقتصادی استان شتاب مضاعفی می بخشد.

وی با اشاره به پتانسیل های کم نظیر این محدوده در حوزه گردشگری و کشاورزی بر کارآفرینی جوانان و فارغ التحصیلان مرتبط تأ کید کرد و گفت: با وجود اراضی مستعد کشاورزی، مناطق گردشکری و منابع طبیعی در این منطقه، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری و راه اندازی صنایع تبدیلی، بسته بندی، سلولزی و دیگر صنایع مرتبط کشاورزی فراهم است و جوانان باید با اراده قوی در راستای کارآفرینی و خود اشتغالی گام بردارند.

وی تصریح کرد: رشد و رونق منطقه آزاد ارس از مسیر خداآفرین می گذرد و این منطقه نیازمند توسعه همه جانبه است.

عرب افزود: موقعیت راهبردی و برتر محدوده خداآفرین موجب شده است که دولت و وزارت امور خارجه موضوع ایجاد این گذرگاه رسمی و مهم را در دستور کار خود قرار دهد و با جدیت به دنبال عملیاتی شدن این پروژه حیاتی در محدوده قلی بیگلو در خداآفرین هستند.

وی خاطرنشان کرد: همه ما سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و باید با همکاری و همدلی تمام دستگاه های دولتی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

عرب باغی تاکید کرد: هم اکنون با راه اندازی کارخانجات و صنایع مورد نیاز کشور و تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی در جلفا، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، کشور را از واردات برخی کالاها بی نیاز کرده ایم و این رویه باید در خداآفرین نیز اجرایی شود.