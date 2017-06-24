منافقین امروز زیر چتر داعش و تروریست ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین موسی سالمی در مراسم بزرگداشت هفتم تیرماه در سال روز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲تن از یارانش در شهریار، گفت: در آن زمان شهید بهشتی آنقدر مورد تهمت واقع شد که وقتی آن بزرگوار به شهادت رسید، منافقین در کشور جشن به راه انداختند.

وی افزود: در آن زمان به این شیوه ها قصد داشتند شهید بهشتی را منزوی کنند، اما شهید بهشتی با روی باز و صبر و استقامت با آن ها برخورد می کردند، هم اکنون نیز همان منافقینی که زمان شهید بهشتی بودند، وجود دارند و حذف نشدند، جالب آن جا است که ششم تیرماه و یک روز قبل از ترور شهید بهشتی رهبر معظم انقلاب ما مورد ترور قرار گرفتند و هفتم تیر آیت الله بهشتی ترور شدند.

امام جمعه شهریار افزود: پیام ۷ تیر به همه ما این است که منافقین در آن زمان سعی می کردند امثال شهید بهشتی و ۷۲ تن از بهترین افراد نظام که در این ترور حضور داشتند را خانه نشین و منزوی و طرد در جامعه کنند و کاری کنند که مردم بگویند علیه شهید بهشتی شعار دهند.

وی گفت: در آن زمان منافقین زیر چتر بنی صدر بودند، امروز نیز زیر چتر داعش و تروریست ها هستند، تفکر آنها با قبل هیچ تفاوتی نکرده است، اگر در آن زمان به سراغ حزب جمهوری رفته اند، امروز سراغ مجلس و حرم امام(ره) رفته اند اگر آن زمان داعیه داشتند که امام را دوست دارند و از پشت ضربه زدند امروز هم به سراغ مرقد مطهر امام راحل رفته اند.

سالمی اضافه کرد: منافقین الان را باید خیلی مراقب باشیم، نباید گمان کنیم که آن ها به اردوگاه انگلیس و عراق و فرانسه پناه برده اند، منافق همه جا هست، دشمن نمی خواهد که ما قاطعانه تصمیم بگیریم ، از صفات برجسته شهید بهشتی قاطع بودن آن بزرگوار بوده است.

وی گفت: تفکر شهید بهشتی اسلام ناب بوده است، تفکر سیاسی شهید بهشتی این بوده است که روزی تمام دستورات اسلام از جمله دستورات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و خانوادگی بر همه جهان حاکم شود و ایشان ذره ای هم از این تفکر جدا نشد، بهشتی ریزش نداشت و ذره ای از اطاعت امام(ره) جدا نشد و مطیع محض امام و رهبری و ولایت بود.

امام جمعه شهریار اظهار داشت: از خصایص دیگر این شهید بزرگوار عدالت بود، به همین دلیل هفته شهادت این شهید عظیم الشان به نام هفته قوه قضائیه نام گرفته است و انتظار از همه ما این است که شهیدان علاوه بر اینکه وجودشان الگو است،صفاتشان هم باید برای همه ما الگو باشد، عزیزان در قوه قضائیه هم باید سمبل اقتدار باشند.