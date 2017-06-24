درگیری میان نیروهای نظامی تاجیکستان و قاچاقچیان مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای نظامی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از ورود نیروهای شبه نظامی افغان که قصد عبور از مرز تاجیکستان و ورود به خاک این کشور را داشتند جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش نیروهای تاجیک، این گروه شبه نظامی حدود ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر به همراه داشته اند.

«خشنود رحمت الله یف» فرمانده نیروهای نظامی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان با تایید این خبر گفت که چهار تن از قاچاقچیان در ابتدا موفق به عبور از مرز و ورود به بخش «همدونی» واقع در خاک تاجیکستان شده بودند که توسط نیروهای نظامی این کشور دستگیر شده اند.

گفته می شود گروه شبه نظامی مذکور اقدام به گشودن آتش به سمت نیروهای نظامی تاجیکستان کرده و سپس پا به فرار گذاشته اند.

لازم به ذکر است درگیری میان نیروهای تاجیک و قاچاقچیان روانه شده از افغانستان به سمت مرزهای این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۳ کشته برجا گذاشته است.