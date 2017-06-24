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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

نماینده مردم شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس:

توسعه همه جانبه خدا آفرین ضروری است

توسعه همه جانبه خدا آفرین ضروری است

تبریز - نماینده مردم شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه همه جانبه خدا آفرین ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله قلی زاده عصر شنبه در جمع مدیران این منطقه به تبدیل چهار زون منفصل فعلی به یک منطقه متصل و واحد در نوار مرزی از جلفا تا اصلاندوز تاکید کرد.

وی با انتقاد از منفصل بودن زون های منطقه آزاد ارس، توسعه محدوده این سازمان و تبدیل چهار زون منفصل فعلی به یک منطقه متصل و واحد در نوار مرزی از جلفا تا اصلاندوز را خواستار شد.

وی ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته توسط منطقه آزاد ارس در محدوده خداآفرین عنوان کرد: با در اولویت قرار دادن بهسازی راه روستاهای دینور و دیش گدیک و ساخت پل ارتباطی روستای دار آغزی می توانیم به مسیر توسعه همه جانبه خداآفرین را هموارتر کنیم.

کد مطلب 4013950

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