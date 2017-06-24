تخصیص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای مرکز خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ملکی در جمع مدیران سازمان منطقه آزاد ارس گفت: در تلاش هستیم تا همانند سال گذشته با اجرای به موقع پروژه ها تمام مبلغ اعتبارات مصوب جذب شود.

امینیان، فرماندار شهرستان خداآفرین نیز در این مراسم با اشاره به پتانسیل های بالای گردشگری و کشاورزی این شهرستان، توزیع مناسب و عادلانه منابع مالی و سرمایه گذاری، بین زون ها را از مدیر عامل منطقه آزاد ارس خواستار شد.

گفتنی است، طرح های عمرانی، خدماتی، تولیدی و اشتغال زایی در مرکز خداآفرین با مجموع اعتبار ۵۸ میلیارد ریال در مرکز خداآفرین سازمان منطقه آزاد ارس طی مراسمی افتتاح و کلنگ زنی شد. حضور در زون منفصل ۴ منطقه آزاد ارس (محدوده قلی بیگلو) و دیدار با مردم این محدوده، بازدید از فرماندهی هنگ مرزی خداآفرین و کلانتری مرکزی شهر خمارلو، به اتفاق نماینده شهرستان خداآفرین در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس در سفر به محدوده خداآفرین بود.