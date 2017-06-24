عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فساد در مسئله واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روشن است و همچنان برخی اهرم‌های فشار که با مدیران استانی دولت هم در ارتباط هستند به دنبال تداوم این وضعیت هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: پالایشگاه کرمانشاه یکبار به بانکها به مبلغ هزار و هشتصد میلیارد تومان از قرار هر سهم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان واگذار شده اما دولت به صورت غیر قانونی این مصوبه را لغو و اقدام به واگذاری جدید کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت پس از لغو واگذاری پالایشگاه را ۱۸۰ میلیارد تومان (یک دهم قیمت قبلی) و از قرار هر سهم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان واگذار می کند که غیر قانونی است.

مدیر عامل جدید پالایشگاه عزل شده است

مصری همچنین ادامه داد: مدیر عامل جدید پالایشگاه کرمانشاه که پس از واگذاری منصوب شده بر اساس اعلام وزارت نفت یک هفته است که برکنار شده و عملا حضور او در پالایشگاه غیرقانونی است.

وی گفت: علی رغم این برکناری و حتی انتصاب فرد جدید اما مدیرعامل معزول همچنان در پالایشگاه سر پست خود حاضر است و در عزل و نصبها و امورات مالی دخالت می کند.