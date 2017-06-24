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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۰۳

مصری به مهر خبر داد:

مدیر پالایشگاه واگذار شده کرمانشاه برکنار شده ولی تمکین نمی‌کند

مدیر پالایشگاه واگذار شده کرمانشاه برکنار شده ولی تمکین نمی‌کند

کرمانشاه- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: مدیر عامل جدید پالایشگاه کرمانشاه که پس از واگذاری غیرقانونی منصوب شده بود برکنار شده است اما پُست خود را ترک نمی‌کند.

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فساد در مسئله واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روشن است و همچنان برخی اهرم‌های فشار که با مدیران استانی دولت هم در ارتباط هستند به دنبال تداوم این وضعیت هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: پالایشگاه کرمانشاه یکبار به بانکها به مبلغ هزار و هشتصد میلیارد تومان از قرار هر سهم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان واگذار شده اما دولت به صورت غیر قانونی این مصوبه را لغو و اقدام به واگذاری جدید کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت پس از لغو واگذاری پالایشگاه را ۱۸۰ میلیارد تومان (یک دهم قیمت قبلی) و از قرار هر سهم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان واگذار می کند که غیر قانونی است.

 مدیر عامل جدید پالایشگاه عزل شده است

مصری همچنین ادامه داد: مدیر عامل جدید پالایشگاه کرمانشاه که پس از واگذاری منصوب شده بر اساس اعلام وزارت نفت یک هفته است که برکنار شده و عملا حضور او در پالایشگاه غیرقانونی است.

وی گفت: علی رغم این برکناری و حتی انتصاب فرد جدید اما مدیرعامل معزول همچنان در پالایشگاه سر پست خود حاضر است و در عزل و نصبها و امورات مالی دخالت می کند.

کد مطلب 4013956

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