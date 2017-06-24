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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۵

شرکت سپرده گذاری مرکزی؛

نخستین عرضه عمومی سهام وقف درجهان آغاز شد

نخستین عرضه عمومی سهام وقف درجهان آغاز شد

مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سپرده گذاری مرکزی، شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه ۸۵۰ میلیون سهام به ارزش ۸۵ میلیون رینگیت (معادل ۱۹.۸۶ میلیون دلار) را برعهد دارد.

درآمدهای حاصل از این عرضه اولیه عمومی که از لحاظ شرعی مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار مالزی است به ارتقاء بزرگترین ترمینال حمل و نقل عمومی در پایتخت ایالت جهور مالزی و بازار مجاور و خرید زمین به منظور احداث پارکینگ طبقاتی اختصاص خواهد یافت.

خریداران سهام وقف، واجدالشرایط کسر مالیات از کل درآمدشان تا سقف ۷ درصد برای اشخاص حقیقی و ۱۰ درصد برای اشخاص حقوقی هستند. سود حاصل از سهام برای کمک به تجار کوچک از گروه‌های کم درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز ساز و کار صندوق وقف را برای تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی کرده است.

بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری می کند و بدون شک با راه اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر خیران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.

کد مطلب 4013960

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