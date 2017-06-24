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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۰

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

کشف ۱۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان

کشف ۱۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی استان لرستان از انهدام و دستگیری دو باند سوداگر مرگ و کشف ۱۱۳ کیلوگرم تریاک، مرفین و هروئین در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر فعالیت گسترده ۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر طی عملیات همزمان در محور خرم آباد- بروجرد و آزاد راه خرم زال با هماهنگی مقام قضائی ۴ دستگاه خودرو کامیون، پراید، پیکان و ۲۰۶ را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو پیکان در حوالی خرم آباد مقدار ۷۰ کیلو تریاک، از خودرو کامیون در حوزه شهرستان چگنی ۲۳ کیلو مرفین و ۲۰ کیلو آبکار هروئین کشف و در مجموع ۵ نفر اعضای دو باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان خاطر نشان کرد: اعضای باند با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار قنبری از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت سوداگران مرگ مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 4013961

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