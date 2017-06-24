پلمب ۱۲۴ واحد صنفی متخلف در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی بروجرد با همکاری مسئولان اتحادیه های صنفی از تعداد هزار و ۲۴۲ واحد صنفی در سه ماهه نخست امسال در بروجرد بازدید کردند.

وی افزود: در این راستا ۱۲۴ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضایی پلمب شدند.

سرهنگ دلیری تصریح کرد: در این رابطه یک هزار و ۲۶۰ فقره تعهد نامه و ۱۳۴ اخطاریه نیز صادر شد.

وی افزود: در این مدت ۲۱۲ قلیان، یک هزار و ۵۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق، ۷ هزار عدد قرص و داروهای غیرمجاز و ۱۲ هزار و ۵۰۰ عدد انواع ترقه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرده تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.