  1. استانها
  2. لرستان
۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۸

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد:

پلمب ۱۲۴ واحد صنفی متخلف در بروجرد

پلمب ۱۲۴ واحد صنفی متخلف در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از پلمب ۱۲۴ واحد صنفی متخلف در سه‌ماهه نخست امسال در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی بروجرد با همکاری مسئولان اتحادیه های صنفی از تعداد هزار و ۲۴۲ واحد صنفی در سه ماهه نخست امسال در بروجرد بازدید کردند.  

وی افزود: در این راستا ۱۲۴ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضایی پلمب شدند.  

سرهنگ دلیری تصریح کرد: در این رابطه یک هزار و ۲۶۰ فقره تعهد نامه و ۱۳۴ اخطاریه نیز صادر شد.  

وی افزود: در این مدت ۲۱۲ قلیان، یک هزار و ۵۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق، ۷ هزار عدد قرص و داروهای غیرمجاز و ۱۲ هزار و ۵۰۰ عدد انواع ترقه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرده تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.  

کد مطلب 4013964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها