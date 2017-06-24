دادستان و رئیس دادگستری قزوین از زندان مرکزی قزوین بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب استان به همراه جمعی از قضات و روسای دادگستری ها و دادستانهای استان عصر شنبه با حضور در زندان مرکزی قزوین ضمن دیدار و گفتگو با زندانیان برای حل مشکلات آنها قول مساعدت دادند.

دراین بازدید حمیدرضا فراست طلب مدیرکل امور زندانهای استان با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده در زندان مرکزی اظهارداشت:بیش از۶۰ شاخص درامور زندانها مورد توجه قرار گرفته تا بتوانیم زمینه بازآموزی و مهارت آموزی و بازگشت مددجو به اجتماع را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: یکی از رویکردهای ما توسعه امور فرهنگی است و به همین منظور برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، قرآنی و دینی در زندان پیش بینی شده که اجرای آنها نقش مهمی در تامین سلامت روحی مددجویان داشته است.

فراست طلب تصریح کرد: کاهش جمعیت زندانیان از رویکردهای ما در امور زندان است لذا در این راستا با کمک خیرین زمینه ازادی زندانیان مالی جرائم غیرعمد را فراهم کرده ایم.

وی گفت: در سال گذشته ۳۰۱ زندانی آزاد شدند و امسال نیز تاکنون ۶۲ نفر با رقم بدهی ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

رئیس دادگستری ومدیرکل امور زندانهای استان قزوین همچنین ازکانون اصلاح وتربیت قزوین دیدن کردند.

جمال انصاری همچنین در بازدید از این مرکز که ۱۲ کودک زیر ۱۸ سال در آن نگهداری می شود برای تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها دستور لازم را صادر کرد.