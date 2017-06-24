به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید لرستان گفت: با اجرای مصوبه بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بانک های استان ۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات شان را دریافت کردند.

وی افزود: در این راستا بانک ها ۲۳ میلیارد تومان از سود جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مشتریان شان را بخشیدند و پرداختی دولت هم در این زمینه ۱۱۵ میلیارد تومان بوده است.

استاندار لرستان اظهار کرد: در استان لرستان ۲۳ هزار نفر مشمول مصوبه دولت برای بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان بودند که البته بانک ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و بانک های عامل خودشان و طبق سقفی که تعریف شده است در این زمینه، عمل کردند.

بازوند گفت: سامانه بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان هنوز قطع نشده است و مشتریان بانک ها می توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واگذاری خانه های تاریخی توسط میراث فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به این که این خانه ها در اسفندماه سال گذشته واگذار شده اند، نباید روند واگذاری آنها آنقدر به طول بیانجامد.

استاندار لرستان ادامه داد: باید بگویید که در این سه ماه چه اتفاقی افتاده است و آیا واقعا یک طرح توجیهی سه ماه طول می کشد.

بازوند تصریح کرد: برنامه زمانبندی شده برای واگذاری و طرح های توجیهی و اجرایی این خانه ها باید طی یک گزارش در جلسه بعدی ستاد تسهیل مطرح شوند.