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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۱

استاندار لرستان:

۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانک‌های لرستان پرداخت شد

۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانک‌های لرستان پرداخت شد

خرم‌آباد- استاندار لرستان از پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانک‌های استان از طریق اجرای طرح بخشودگی جرائم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید لرستان گفت: با اجرای مصوبه بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بانک های استان ۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات شان را دریافت کردند.

وی افزود: در این راستا بانک ها ۲۳ میلیارد تومان از سود جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مشتریان شان را بخشیدند و پرداختی دولت هم در این زمینه ۱۱۵ میلیارد تومان بوده است.

استاندار لرستان اظهار کرد: در استان لرستان ۲۳ هزار نفر مشمول مصوبه دولت برای بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان بودند که البته بانک ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و بانک های عامل خودشان و طبق سقفی که تعریف شده است در این زمینه، عمل کردند.

بازوند گفت: سامانه بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان هنوز قطع نشده است و مشتریان بانک ها می توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واگذاری خانه های تاریخی توسط میراث فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به این که این خانه ها در اسفندماه سال گذشته واگذار شده اند، نباید روند واگذاری آنها آنقدر به طول بیانجامد.

استاندار لرستان ادامه داد: باید بگویید که در این سه ماه چه اتفاقی افتاده است و آیا واقعا یک طرح توجیهی سه ماه طول می کشد.

بازوند تصریح کرد: برنامه زمانبندی شده برای واگذاری و طرح های توجیهی و اجرایی این خانه ها باید طی یک گزارش در جلسه بعدی ستاد تسهیل مطرح شوند.

کد مطلب 4013980

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