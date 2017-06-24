امید به احیای ۲ واحد «خمیرمایه» دورود و «شیشه» الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید لرستان اظهار داشت: در مورد وضعیت کارخانه های شیشه الیگودرز و خمیرمایه دورود پیگیری های زیادی انجام شده است که در خصوص واحد خمیر مایه دورود، شرکت قند لرستان به عنوان سرمایه گذار با پنج میلیارد تومان سرمایه در این طرح مشارکت می کند.

وی اظهار کرد: این مشارکت در قالب یک طرح اقتصادی انجام می شود چرا که به نظر سرمایه گذاران علیرغم مستعمل بودن تجهیزات کارخانه خمیرمایه دورود، طرح مشارکتی جدید هر چند که اجرای آن توسط کارخانه خمیرمایه انجام می شود ولی در مجموع طرحی دارای توجیه اقتصادی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: در خصوص کارخانه شیشه الیگودرز نیز اگر از محل کمک های فنی و اعتباری یا تسهیلات بلاعوض منابعی در اختیارش قرار بگیرد، امکان فعالیت و حتی جذب ۶۰ نفر نیروی جدید در این واحد وجود دارد.

صفی خانی اضافه کرد: این کارخانه ۸۰ درصد مصالح لازم برای ساخت سه کوره جدید را از خارج از کشور، وارد کرده و اگر ۲۰ درصد تسهیلات برای ساخت کوره ها در اختیار این واحد قرار بگیرد برای ۶۰ نفر اشتغال جدید نیز ایجاد می شود.