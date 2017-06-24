آتش سوزی در منطقه دهنو بالا مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین ضیایی شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از اراضی حاشیه جاده اصلی به علت بی احتیاطی دچار حریق شده بود که با تلاش مامورین پاسگاه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس و یگان حفاظت استان و نیروهای آتش نشانی دهنو بالا و قلعه قاضی و اهالی روستا ، مهار و از سرایت آن جلوگیری شد.

وی افزود: در این حادثه به ۲ اصله درخت خرما و ۳ اصله درخت کرت خسارت وارد شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت : به علت گرما و شرایط آب و هوایی استان ، از روستائیان که در این مناطق سکونت دارند توصیه می شود در مناطق جنگلی از روشن کردن آتش خودداری کنند.

وی گفت:سامانه تلفنی ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت هر گونه اخبار آتش سوزی هست.