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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۱

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس:

آتش سوزی در منطقه دهنو بالا مهار شد

آتش سوزی در منطقه دهنو بالا مهار شد

بندرعباس - سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس از مهار آتش سوزی در حاشیه ی جاده منطقه دهنو بالا این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین ضیایی شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از اراضی حاشیه جاده اصلی به علت بی احتیاطی دچار حریق شده بود که با تلاش مامورین پاسگاه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس و یگان حفاظت استان و نیروهای آتش نشانی دهنو بالا و قلعه قاضی و اهالی روستا ، مهار و از سرایت آن جلوگیری شد.

وی افزود: در این حادثه به ۲ اصله درخت خرما و ۳ اصله درخت کرت خسارت وارد شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت : به علت گرما و شرایط آب و هوایی استان ، از روستائیان که در این مناطق سکونت دارند توصیه می شود در مناطق جنگلی از روشن کردن آتش خودداری کنند.

وی گفت:سامانه تلفنی ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت هر گونه اخبار آتش سوزی هست.

کد مطلب 4013997

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