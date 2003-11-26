قهرمان ايران با قهرمانان سه كشور ديدار كند

به گزارش خبرنگار "مهر" ، اسدالله رضايي مسئول كميته اجرايي ليگ كشتي كشور ضمن اعلام اين مطلب كه باتوجه به اينكه همزمان با برگزاري مسابقات كشتي آزاد ليگ برتر كشور مسابقات ليگ كشتي نيز دركشورهاي آلمان ، تركيه و لهستان درجريان است ، برگزاري مسابقه مابين تيمهاي قهرمان مسابقات مي تواند مثمر ثمر واقع شود ، افزود: به علت نزديكي مسابقات المپيك 2004 آتن بايد همه تلاش خود را در جهت آماده سازي كشتي گيران عزيز كشورمان بعمل آوريم به همين منظور پيشنهاد انجام مسابقه تيم به تيم ما بين قهرمانان ليگهاي ايران ، آلمان، تركيه و لهستان را به رييس فدراسيون كشتي اعلام نموديم كه مورد موافقت محمدرضا طالقاني قرار گرفت.

مسئول كميته اجرايي ليگ خاطرنشان ساخت: پس از آنكه طالقاني موافقت خود را اعلام نمود ، ما پيشنهاد خود را با شرايط ذيل به فدراسيون كشتي ارائه كرديم تا رايزني لازم با فدراسيونهاي كشتي كشورهاي آلمان ، تركيه و لهستان صورت گيرد:

1- مسابقه بصورت تيم به تيم انجام مي شود و به تيم برنده دو امتياز تعلق خواهد گرفت.

2- مسابقه رفت در يكي از كشورها و مسابقه برگشت دركشور ديگر انجام شود.

3- وزن 50 كيلوهم به اوزان هفتگانه اضافه شود.

4- وزن كشي با دو كيلو ارفاق وزن و از ساعت 18 الي 30/18 روز قبل از مسابقه انجام شود.

5- هر تيم مي تواند درهر وزن تا دو كشتي گير معرفي كند تا در مسابقه با تيمها از يكي از آنان استفاده شود.

6- مراسم قرعه كشي تيمها بلافاصله بعد از وزن كشي انجام گردد.

7- هزينه محل اسكان وتغذيه تيمها بعهده ميزبان باشد ولي هزينه هاي اياب و ذهاب و غيره بعهده تيمها خواهد بود.

8- هر تيم مي تواند از دو مربي و يك سرپرست استفاده كند.

9- هر تيم بايد يك داور ممتاز بين المللي را با هزينه خود به مسابقات اعزام نمايد.

10- براي رعايت بيطرفي يك داور بيطرف از طريق "فيلا" با هزينه ميزبان دعوت شود.

11- در صورت امكان با هماهنگي يكي از اسپانسرها جايزه اي براي تيم قهرمان در نظر گرفته شود.

ضمنا فدراسيون كشتي ايران ميزباني مسابقات مذكور را با شرايط تعيين شده مي پذيرد.

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