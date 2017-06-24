جوان آبادانی در رودخانه بهمنشیر غرق شد

مجید فرحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ۳۰ ساله بودن جوان غرق شده گفت: جوان مذکور یک روز قبل از حادثه نیز اقدام به شنا در رودخانه بهمنشیر کرده بود که از سوی مردم بابت این کار منع شده بود.

وی افزود: این جوان در روز حادثه (عصر روز گذشته) بار دیگر و بدون توجه به هشدارهای داده شده، اقدام به شنا در رودخانه بهمنشیر می کند که متاسفانه به دلیل خروشان بودن رودخانه غرق می شود.

فرحانی اظهار کرد: پس از اطلاع از حادثه ماموران آتش نشانی به طور سریع در محل حاضر و پس از نیم ساعت جسد جوان یاد شده را پیدا کرده و تحویل نیروهای فوریتهای پزشکی مستقر در محل می دهند.

وی تصریح کرد: تلاش مستمر نیروهای امدادی برای احیای این جوان بی ثمر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در خوزستان به طور سالانه به ویژه در فصل گرم تابستان به دلیل کمبود و قابل دسترس بودن استخر برای عموم، نوجوانان و جوانان برای گریز از گرما اقدام به شنا در رودخانه می کنند که متاسفانه به سبب ناآشنایی با فنون شنا و خروشان بودن رودخانه ها تعداد زیادی از آنان جان خود را از دست می دهند.