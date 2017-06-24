ماشین سازی قدرتمندی را روانه مسابقات می کنم

رسول خطیبی پس از انتخاب به عنوان سرمربی جدید ماشین سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: بدون تردید حمایت های مادی و معنوی دکتر نجفی شهردار تبریز و رییس هیأت فوتبال استان جناب آقای ششگلانی از قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور طی سال های اخیر باعث شد این تیم ریشه دار و قدیمی همچنان سرپا و پویا باقی بماند و این همت والا، زمینه ساز خوشحالی و رضایت هواداران این تیم شده است.

وی با قدردانی از تداوم حمایت های مدیریت شهری از تیمش ابراز امیدواری کرد با کمک و حمایت هواداران، ماشین سازی بار دیگر به دوران اوج خود بازگردد.

رسول خطیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های پیش رو در فصل جاری لیگ دسته اول گفت: تمام تلاش من و کادر فنی تیم حضور قدرتمندانه در رقابت های لیگ دسته اول خواهد بود.

سرمربی ماشین سازی با اشاره به دلایل حضور دوباره اش در این تیم گفت: قبلا هم اعلام کرده بودم که علاقه ای به کار در لیگ یک نداشتم اما با توجه به عشق و عرقی که به شهرم تبریز دارم و در کنار آن حمایت های صادقانه ای که مدیران ارشد شهری از این تیم دارند، بار دیگر تصمیم گرفتم دینم را به فوتبال تبریز و شهرم ادا کنم و در این راه بار دیگر از همه مسوولان شهری به خاطر حمایت از ماشین سازی تشکر می کنم.

وی در عین حال در پاسخ به سوالی در خصوص مدیریت جدید باشگاه ماشین سازی افزود: با آقای خاکزاد سابقه همکاری قبلی در فصل گذشته را در همین تیم ماشین سازی دارم و با ایشان پیش از این به عنوان سرپرست تیم همکاری داشته ام، خوشبختانه فردی کاربلد و مدیری توانمند هستند و من امیدوارم با کمک هم، راه موفقیت ماشین سازی را هموار کنیم.

رسول خطیبی در خاتمه خواستار تداوم حمایت های همیشگی هواداران از این تیم در رقابت های لیگ دسته اول شد.