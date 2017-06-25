فروشنده یک قلاده گرگ در زنجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل محیط زیست استان زنجان سید رضا موسوی از دستگیری یک فرد متخلف به جرم فروش یک قلاده گرگ خبر داد و افزود: ساعت ۱۲شب روز شنبه مورخ سوم تیرماه سالجاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری مامورین کلانتری ۱۵ زنجان یک فرد متخلف را به

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان گفت : فرد متخلف در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش یک قلاده توله گرگ به قیمت ۴۵۰هزار تومان نموده بود که مامورین یگان محیط زیست بلافاصله به معامله صوری با متخلف وارد عمل شدند و اقدامات برای دستگیری متخلف آغاز شد.

موسوی در ادامه گفت:ساعت ۱۲ شب روز شنبه مورخ سوم تیرماه مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان به همراه مامورین نیروی انتظامی در یک عملیات موفق به دستگیری متخلف نموده ویک قلاده توله گرگ کشف وضبط نمودندوپرونده تخلف این متخلف تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجاندر پایان با اشاره به اینکه عده ای سودجو با زنده گیری و تکثیر حیوانات وحشی از جمله گرگ زندگی افراد دیگر را نیز به خطر می اندازند، خاطر نشان کرد: گشت و پایش ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان به طور شبانه روزی ادامه داشته و با هرگونه خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی و یا تخلفات شکار و صید برخورد قانونی خواهد شد