خودبرتر بینی بزرگترین آفت نخبگی است/سهم ناچیز پژوهش در برنامه ششم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی امروز در جمع نخبگان استان یزد با اشاره به نقش نخبگان در پیشرفت های کشور اظهار داشت: همه انسانها در معرض تهدید هستند اما نخبگان بیش از سایر افراد جامعه در معرض تهدید هستند.

وی عنوان کرد: نخبگان باید علاوه بر اینکه همواره از توانایی های خود بهره بگیرند و به دنبال تقویت توانمندی های خود باشند، باید با از اخلاق نیز بهره مند باشد.

وی با بیان اینکه برای هر چیزی آفتی است و آفت نخبگی، خودبرتر بینی است، افزود: کسی که از یک ویژگی نخبگی برخوردار است، در صورتی که از اخلاق نیز بهره‌مند باشد، باارزش به حساب می‌آید.

اعرافی ادامه داد: موضوع دیگری که پس از خودبرتر بینی و ناسپاسی از خداوند به عنوان آسیب نخبگی و فرزانگی مطرح است، این است که انسان نخبه خودش را از کار بی‌نیاز بداند.

وی با تاکید بر اینکه نخبگان باید پیشتاز آموزش عالی در کشور باشند، تصریح کرد: بحث قوت‌ها و ضعف‌های آموزش عالی ما موضوعی است که حتما باید نخبگان به آن ورود پیدا کنند و به بررسی آن بپردازند.

رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پژوهش های دینی در پیشرتف کشور تصریح کرد: در زمینه بودجه پژوهش در کشور عقب هستیم و باید تا سال ۱۴۰۴ میزان بودجه پژوهش به چهار درصد برسد که بعید است با روند فعلی به آن دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های ما کمتر بر مبنای تئوری‌هایی است که در دانشگاه‌ها تولید می‌شود و این موضوع یک فاجعه است، گفت: نباید شک داشته باشیم که تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه‌های علمی و پژوهش و تحقیق بوده است.

اعرافی در مورد فعالیت های پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه نیز بیان کرد: جامعه المصطفی(ص) بیش از ۱۰۰ هزار نفر را از بالغ بر ۱۳۰ کشور جهان در طول چهار تا شش ماه با زبان فارسی آشنا کرده است و آمادگی ارائه تجربه این کار را به صورت کامل داریم.