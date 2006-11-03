بوش دارنده رتبه اول تهديد كنندگي عليه صلح در ميان رهبران جهان

به گزارش خبرگزاري مهر نتايج اين نظرسنجي كه امروز در روزنامه گاردين منتشر شد، نشان داد كه اكثر مردم انگليس، كانادا و مكزيك ، كه همگي از هم پيمانان آمريكا هستند، فكر مي كنند كه سياست خارجي آمريكا امنيت جهان را از سال 2001 كاهش داده است.

همچنين سه چهارم مردم انگليس گفتند كه بوش تهديد بزرگ و يا حد وسطي را براي صلح جهاني تحميل كرده است.

در حالي كه اين رقم براي " كيم جونگ ايل" رهبر كره شمالي كه اخيرا اولين آزمايش هسته اي خود را انجام داد، در حدود 69 درصد برآورد شده است.

همچنين 69 درصد از مردم انگليس گفتند كه سياست آمريكا جهان را ناامن تر كرده و اين رقم در بين مردم كانادا 62 درصد و در بين مردم مكزيك 52 درصد برآورد شد. 36 درصد از اسرائيليها نيز چنين نظري را در مورد آمريكا داشتند.

تنها مردم رژيم صهيونيستي بودند كه فكر مي كردند حمله آمريكا به عراق در سال 2003 توجيه پذير بوده است و اين در حالي است كه 89 درصد از مردم مكزيك، 73 درصد از مردم كانادا و 71 درصد از انگليسيها هم اكنون فكر مي كنند كه اين جنگ توجيه شده نبوده است.

اين نظرسنجي توسط موسسه ICM و روي هزار و 10 نفر از مردم در انگليس انجام شد. ديگر موسسات نظرسنجي محلي تحقيقات خود را بر روي هزار و 7 نفر از مردم كانادا، هزار و 78 نفر از اسرائيليها و هزار و 10 نفر از مردم مكزيك انجام دادند.

از سوي ديگر، نتايج يك نظرسنجي مركز " تمو" در سوئد، نشان داد كه آمريكا در مقايسه با كره شمالي تهديد بزرگتري براي صلح جهان به شمار مي رود.