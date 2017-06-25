به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با صاحبان صنایع، واحدهای تولیدی و اصناف استان زنجان، افزود: نظام مالیاتی کشور را نیازمند توجه جدی به برخی مسائل مهم اقتصادی است و نظام مالیاتی کشور باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

وی ادامه داد: فعالان حوزه مالیاتی فعالیت دشواری در کشور دارند و برای اداره کشور باید به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم اما هزینه های جاری در کشور بالا بوده و بخش عمده درآمدهای مالیاتی و نفتی کشور به این بخش هزینه می شود.

احمدی گفت: ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور صرف هزینه های جاری همچون حقوق و دستمزد کارمندان دولت می شود و در کشورهای توسعه یافته نسبت کارمندان دولت به مردم ۸۰۰ هزار به ۲ محاسبه شده که این میزان در کشور ما به ازای هر ۸۰ هزار نفر دو کارمند بوده که ۱۰ برابر هزینه کشورهای دنیا است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: رتبه سهولت کسب و کار ایران ۱۲۰ است و این رتبه نشان می دهد که برای راه اندازی یک کسب و کار در کشور فرایند طولانی مدت و دشواری طی می شود که مطابق برآوردها این زمان ۱۸ ماه است.

وی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی کشور اقتصاد است، گفت: موضوع تولید و اشتغال از تاکیدات بخش اقتصاد کشور بوده و سرمایه گذاری در اقتصاد بخش عمده حیات اقتصادی کشور محسوب می شود.

احمدی سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور برای حفظ وضعیت موجود را ۲۰۰ میلیارد دلار معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش زیالی عنوان کرد و گفت: این وضعیت در استان زنجان سالانه ۲ میلیارد دلار معادل ۷ هزار میلیارد تومان بوده که در واقع نیازمند ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه ارزی و چهار تا پنج هزار میلیارد سرمایه ریالی داخلی هستیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از نظام مالیاتی کشور خواست تا با سیاست های مناسب سرمایه داخلی و خارجی را جذب کند و خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی در کنار اینکه باید مسیر فرار مالیاتی را بگیرد اقتصاد کشور را به خود مردم واگذار کند.