۳۴۷ کلاس برای اسکان تابستانی فرهنگیان در قزوین آماده سازی شد

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اسکان موقت فرهنگیان اظهار داشت: در اسکان موقت فرهنگیان در فصل تابستان سال جاری ۳۴۷ کلاس آماده شده است.

وی افزود: از تعداد کل کلاس ها، ۶۰ کلاس ویژه، ۱۸۲ کلاس نوع الف و ۱۰۵ کلاس نوع ب می باشد و ۱۶۴ نفر به عنوان عوامل اجرایی آماده خدمت رسانی به میهمانان و گردشگران هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: در تابستان سال جاری ۱۶ پایگاه اسکان شامل ۱۴ پایگاه در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان و ۲ مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان در قزوین آماده شده است که آماده پذیرش میهمانان و گردشگران هستند.

قاسمی تصریح کرد: ۲ مرکز اسکان به نام های مدرسه حاجی بهرامی در ناحیه دو قزوین و مدرسه جانزاده در ناحیه یک قزوین برای اسکان اینترنتی آماده شده است که رزرو اسکان در آنها از طریق اینترنت قابل دسترسی است.

وی اضافه کرد: اسکان فرهنگیان از ۲۵ خرداد ماه آغاز شده است و تا ۱۵ شهریور ماه به طول می انجامد.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین تأکید کرد: در مورد کیفیت ارائه خدمات نیز نسبت به گذشته روند خوبی را در نظر گرفته ایم و درصدد هستیم با افزایش کمی و کیفی به این مهم ارتقاء ببخشیم.