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۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین:

۳۴۷ کلاس برای اسکان تابستانی فرهنگیان در قزوین آماده سازی شد

۳۴۷ کلاس برای اسکان تابستانی فرهنگیان در قزوین آماده سازی شد

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش قزوین از آماده شدن ۳۴۷ کلاس برای اسکان فرهنگیان در فصل تابستان در قزوین خبر داد.

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اسکان موقت فرهنگیان اظهار داشت: در اسکان موقت فرهنگیان در فصل تابستان سال جاری ۳۴۷ کلاس آماده شده است.

وی افزود: از تعداد کل کلاس ها، ۶۰ کلاس ویژه، ۱۸۲ کلاس نوع الف و ۱۰۵ کلاس نوع ب می باشد و ۱۶۴ نفر به عنوان عوامل اجرایی آماده خدمت رسانی به میهمانان و گردشگران هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: در تابستان سال جاری ۱۶ پایگاه اسکان شامل ۱۴ پایگاه در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان و ۲ مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان در قزوین آماده شده است که آماده پذیرش میهمانان و گردشگران هستند.

قاسمی تصریح کرد: ۲ مرکز اسکان به نام های مدرسه حاجی بهرامی در ناحیه دو قزوین و مدرسه جانزاده در ناحیه یک قزوین برای اسکان اینترنتی آماده شده است که رزرو اسکان در آنها از طریق اینترنت  قابل دسترسی است.

وی اضافه کرد: اسکان فرهنگیان از ۲۵ خرداد ماه آغاز شده است و تا ۱۵ شهریور ماه به طول می انجامد.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین تأکید کرد: در مورد کیفیت ارائه خدمات نیز نسبت به گذشته روند خوبی را در نظر گرفته ایم و درصدد هستیم با افزایش کمی و کیفی به این مهم ارتقاء ببخشیم.

کد مطلب 4014183

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