به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی صبح یکشنبه در نشست مدیران مدارس منطقه بردخون اظهار داشت: صداقت و شفافیت در کار و تلاش از خصوصیات مدیران است.

وی با بیان اینکه آرامش بسیار خوبی در منطقه وجود دارد، افزود: هیچ مدیری نباید از انتقاد ناراحت شود و با تلاش و فعالیت بیشتر به انتقادات پاسخ گوید و کار و خدمت را سرلوحه خود قرار دهد و هیچگاه دچار حاشیه نشود و همواره در مسیر تعالی، توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش حرکت کند.

محمودی خدمت به نظام تعلیم و تربیت را بسیار ارزشمند دانست و اضافه کرد: شاهد جهش بی‌نظیری در زمینه تعلیم و تربیت منطقه هستیم اما فعالیت‌ها و خدمات باید به مردم گزارش داده شود چرا که مردم ولی نعمتان و صاحبان اصلی نظام وانقلاب هستند و هیچ فرد، جناح و مسئولی بالاتر از مردم نداریم.

وی از ضعف اطلاع‌رسانی در برخی از حوزه‌ها گله کرد و گفت: ماهانه ۸۰ نفر از دانش آموزان منطقه به صورت رایگان توسط پزشک معتمد آموزش و پرورش ویزیت می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی و آگاهی نیاز و حق مردم است، ادامه داد: حراست از کیان آموزش و پرورش وظیفه همه فرهنگیان است که این قشر باید یکپارچه، همدل و همراه برای تحقق برنامه‌ها تلاش کنند.