نخستین آسانسور بدون کابل دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تکنولوژی ریویو، آنچه که در آلمان ارایه شده می تواند به ایجاد تحولی بزرگی در صنعت ساختمان سازی منجر شود. از آن گذشته جابجایی افراد در حد فاصل طبقات طی فرآیندی سریعتر نسبت به قبل انجام می گیرد.

در این فناوری جدید از موتورهای خطی که مشابه آنها در قطارهای فوق سریع maglev و هایپرلوپ استفاده می شود بهره گفته شده است. این موتورها کار اصلی را در جابجایی کابینهای آسانسور انجام می دهند.

ویژگی مهم این نوآوری در آن است که کابین آسانسور نه تنها در مسیر بالا و پایین بلکه به چپ و راست هم حرکت می کند.

شرکت آلمانی ThyssenKrup نخستین بار ایده آسانسور maglev را در سال ۲۰۱۴ معرفی کرد. در آن موقع به این ایده به عنوان یک مفهوم هیجان انگیز اما دور از دسترس نگاه می شد. اکنون که سه سال از آن موقع گذشته، مهندسان این شرکت توانسته اند نخستین آزمایش واقعی آن را به نمایش بگذارند.

این نمایش دیدنی در یک برج مخصوص آزمایش آسانسور در راتویل آلمان برای عموم مردم ارایه شده است.

مهندسان آلمانی عنوان Multi را برای این فناوری جدید انتخاب کرده اند. در این آسانسور خبری از کابلهای رایج و سنگین نیست و در عوض از میدانهای مغناطیسی برای حرکت سریع کابین آن استفاده شده است.

استفاده از این فناوری در آسمانخراشها یعنی نقاطی که بهره گیری از کابلهای طولانی و سنگین به چالشی برای مهندسان تبدیل می شود کاربرد چشمگیری خواهد داشت.