نمایش «هفت روز از تیر شصت» روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هفت روز از تیر شصت» که روایتی کاملا مستند و متفاوت از بحرانی ترین، ناامن ترین و تعیین کننده ترین روزهای تاریخ معاصر ایران است، از روز هفت تیرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

رامین سیار دشتی، فرزین محدث، مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، احمد جعفری و هدیه رضایی در نمایش «هفت روز از تیر شصت» ایفای نقش می کنند.

علی نصر (مدیر تولید)، سعید حسنلو (طراح صحنه)، الهه حاجی زاده (مشاور امور رسانه)، سینا افشار (طراح گرافیک)، شاهین رحمان علی (طراح نور) و علی سینا رضانیا (موسیقی) دیگر عوامل این نمایش هستند.