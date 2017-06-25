محدودیت های ترافیکی نماز عید فطر در پردیس اعلام شد

غلامرضا حسنوند، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محدودیت و ممنوعیت‌های روز عید فطر در شهرستان پردیس ضمن تبریک پیشاپیش این عید بزرگ به شهروندان و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادلت روزه داران، اظهار کرد: در شهرهای بومهن و پردیس در شهرستان پردیس در دو نقطه نماز عید فطر برپا می شود.

وی گفت: در شهر بومهن نمازگزاران در خیابان سپاه نماز عید فطر را اقامه خواهند کرد.

حسنوند افزود: شهروندان پردیسی نیز در بلوار جانبازان فاز ۳ این شهر مانند سال های گذشته نماز عید سعید فطر را بر پا خواهند کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس ادامه داد: محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی در شهرستان در خصوص برگزاری نماز عید و سهولت تردد نمازگزاران اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهروندان بومهنی که در زمان نماز عید فطر قصد تردد در شهر را دارند می توانند از مسیر جایگزین بلوار امام رضا(ع) و شهروندان پردیسی نیز می توانند از مسیر جایگزین بلوارشهید سفیر امید تردد می کنند.