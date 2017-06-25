  1. استانها
  2. خوزستان
۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان:

آتش سوزی بخش منگره اندیمشک خاموش شد

اهواز - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان گفت: آتش سوزی بخش منگره اندیمشک بامداد امروز پس از تلاش فراوان نیروهای امدادی و مردمی خاموش شد.

سرهنگ احمد ساعدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته آتش سوزی در بخش الوار گرمسیری و مرز مشترک استان لرستان و خوزستان در پلدختر بخش منگره رخ داد.

وی افزود: این آتش سوزی از ساعت ۲۱ و ۳۰ شروع و دو بامداد امروز اطفاء شده است.

ساعدی در ارتباط با نوع پوشش گیاهی این منطقه که دچار آتش سوزی شده گفت: جنگل تلفیقی از دست کاشت و طبیعی بود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان توصیه کرد: با توجه به شروع فصل گرما از مردم تقاضا داریم که نکات ایمنی در خصوص محافظت از منابع طبیعی و جنگل ها را مدنظر قرار دهند. همچنین سامانه ۱۵۰۴ رایگان است و اخبار آتش سوزی را اطلاع بدهند تا سریع اطفا شود چون ورود و اعلام بهنگام در کنترل و اطفای سریعتر خیلی تأثیر دارد.

