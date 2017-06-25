به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک در مراسم امضای تفاهم نامه ستاد بازسازی عتبات عالیات با ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت جهاد کشاورزی با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر افزود: خدمت به اهل بیت لیاقت و توفیق می‌خواهد و وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه جهادی است که مظابق فرمایشات مقام معظم رهبری، مدیریت جهادی در آن سبب موفیتهای بسیاری شده است.

وی نبود روحیه جهادی را از عوامل عدم توفیق برخی دستگاه‌ها دانست و ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به صورت اعتقادی به عرصه بازسازی عتبات وارد شده است و پس از حادثه تلخ سامرا، این وزارتخانه نخستین دستگاهی بود که هزینه‌های بازسازی داخل حرم امامین عسکریین (ع) را پذیرفت و پیشقدم بازسازی شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات تنها هماهنگ کننده و ساماندهی کمک‌های مردمی را بر عهده دارد و خودش منابعی در اختیار ندارد.

وی اضافه کرد: باید اعتاب مقدسه را شایسته ائمه معصومین و زائران اهل بیت آماده کنیم تا پاسخگوی نیاز روزافزون زائران باشد که در جمیعتهای چند میلیونی راهی عتبات می‌شوند.

پلارک گفت: صحن حضرت زهرا (س) به عنوان نخستین طرح توسعه در نجف اشرف به شمار می‌رود که امیدواریم امسال به بهره‌برداری برسد. همچنین تفاهم نامه در رابطه با صحن عقیله بنی هاشم در طرح توسعه حرم امام حسین (ع) در حال انجام است که فضای زیارتی را ۲۰ برابر می‌کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از اجرای طرح صحن صاحب الزمان (عج) در کاظمین خبر داد و افزود: طرح اولیه توسعه کاطمین امسال به اتمام می‌رسد و در ادامه صحن صاحب الزمان به اجرا می‌رسد.

وی گفت: طرح توسعه حرم امامین عسکریین در سامراء هم در حال انجام است و در این طرح شعاع ۳۰۰ متری حرم در حال تملک است و رقم قابل توجهی در این زمینه هزینه شده است.

پلارک تأکید کرد: در یک برنامه ۱۰ ساله امیدواریم با تاییدات علما و مشارکت مردم، طرحهای توسعه عتبات عالیات به نتیجه برسد.