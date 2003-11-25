پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع نشد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، با موافقت آمريكا و سه كشور اروپايي فرانسه ، آلمان و انگليس قطعنامه ايي به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه شد كه با محكوم كردن برنامه هاي هسته اي ايران فعلا تا مدتي ارجاع برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مسكوت ماند .

يك ديپلمات غربي با اشاره به اين مطلب كه اين قطعنامه قابل تحمل است گفت : در اين قطعنامه كه قرار است فردا شوراي حكام آن را بررسي كند آمريكا خواستار محكوميت ايران به خاطر دو دهه فعاليتهاي هسته اي مخفيانه اش است و اروپا درعوض خواستار تشويق ايران براي همكاري با بازرسان هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي است .

اين ديپلمات خاطر نشان كرد: بعد از پنج روز مذاكرات فشرده بين نمايندگان آمريكا و سه كشور اروپايي انگليس ، فرانسه و آلمان شب گذشته تنظيم پيش نويس اين قطعنامه به پايان رسيد .

بنابر اين گزارش انتظار مي رود كه اين قطعنامه در نشست روز چهارشنبه ( فردا) شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با راي اكثريت به تصويب برسد .

يكي از ديپلماتهاي ارشد غربي در رابطه با بند موسوم به "سازو كار ماشه" گفت : زبان اين بند بسيار روشن است .

اما مشكلي كه در آن مشاهد مي شود اين است كه در اين بند مستقيما از شوراي امنيت سازمان ملل نام برده شده است كه مي تواند باعث از كوره دررفتن ايران شود زيرا در بيست ويكم اكتبر ايران طي توافقي با انگليس ، آلمان و فرانسه قول همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي را داد و در عوض اين سه كشور اروپايي به ايران قول دادند كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده نشود .

همچنين بايد گفت كه ديپلماتهاي اروپايي نگران اين موضوع هستند كه با طرح اين بند ايران به تمامي توافقات خود براي اجازه بازرسي به بازرسان هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي از پايگاههاي اتمي خود و تعليق غني سازي اورانيوم پشت پا بزند .

آمريكا و اروپا در مورد مسائل مورد اختلاف ديگر خود و نيز عنوان شدن اين مسئله كه ايران از پيمان ان . تي . پي اطاعت نكرده است و ذكر تلويحي فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به توافق رسيده اند .

ديپلماتها گفتند : آمريكادر حال بررسي پيدان كردن مترادفي براي كلمه عدم اطاعت است كه ايران نسبت به آن هيچ اعتراضي نداشت .آنان تاكيد كردند كه آمريكا و اروپا قبول كردند كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به شدت از كوتاهي ايران در قبال برنامه هاي هسته اي گذشته اش و نقض پيمان ان. تي. پي انتقاد كند .

