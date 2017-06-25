متلاشی شدن شبکه دلالی وارتشاءدرشهرداری کرمانشاه/دستگیری ۵۰تروریست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صادقی امروزیکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه که در محل دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه عدالت در ادبیات دینی از جایگاه والایی برخوردار است اظهار داشت: عدالت از محوری ترین ارزشهای اجتماعی محسوب شده و در آیات و روایات متعددی به آن اشاره شده است.

وی بهترین هدیه به مردم را برقراری عدل در قلمرو حکومت دانست و بیان کرد: اجرای عدالت در دستگاه قضا یک اولویت است بنابراین باید از همه ظرفیتهای موجود برای تحقق عدالت استفاده کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه عنوان کرد: تعدی از قانون و نقض آن از هیچ فردی پذیرفتنی نیست بنابراین کسی نباید در این رابطه برای خود حاشیه امنی قائل شوند.

صادقی با اشاره به اینکه کماکان به جهت ماموریت ذاتی دستگاه قضا رضایت صد درصدی از عملکرد این دستگاه حاصل نمی شوند، افزود: به دلیل الزام این دستگاه به داوری، عده ای همواره شاکی اند که چرا زودتر به حق خود نرسیده اند و یا چرا همه حق به آن اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به اینکه حفظ کرامت انسانی در مراجعه ضابطین مردم همواره مورد تاکید است، گفت: ضابطین ملزم به ارائه حکم قضایی هستند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه مشی برخورد دستگاه قضا در برخورد با تکرارکنندگان جرم و مرتکبین جرائم خشن را شدت عمل و عدم استفاده از تخفیف و در برخورد با مجرمین اتفاقی مبتنی بر رافت اسلامی، تخفیف، مسامحه و استفاده از ظرفیت های جایگزین دانست.

وی بیشترین ظرفیت استفاده از مجازاتهای جایگزین را مربوط به استان کرمانشاه و خواند و گفت: پرونده افراد دخیل در درگیری بیمارستان طالقانی و کوچه کفش کرمانشاه با قرار متناسب روانه دادگاه شدند و برای آنان درخواست تشدید مجازات کرده ایم.

صادقی خواستار معرفی افراد مدعی النفوذ نزد دستگاه های قضایی به عنوان مجرم به حفاظت اطلاعات دادگستری از طریق مراجعه حضوری یا سامانه ۱۵۸۰ شد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: افرادی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کنند حسب ماده ۲۷۸قانون مفسد فی الارض هستند، اقدامات انجام شده حاکی از برقراری اشراف و احاطه کامل اطلاعاتی دارد.

وی با تکذیب خبر درگیری در مرزها افزود: در مرزهای استان امنیت کامل برقرار است، مرزبانان هوشیار هستند، کردهای غرب کشور از دیرباز مرزدارانی وطن پرست، غیور و حماسه ساز بوده اند و رشادتهای آنان در طول دوران دفاع مقدس در صفحات تاریخ این مرز و بوم ثبت شده بنابراین نباید اقدامات اخیر به نام یک قوم ضبط شود.

صادقی گفت: اهتمام دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی بر این است که با عناصر و تیم های پشتیبانی به طور جدی برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه افزود: بیش از ۵۰ نفر از عقبه های تروریستی از پس از حادثه تروریستی تهران در استان کرمانشاه دستگیر و مقادیری از کمربندهای انفجاری، چاشنی های الکترونیکی و تسلیحاتی از آنان کشف شده است.

صادقی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه انتخابات برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با حضور رئیس کل دادگستری گفت: تذکر جهت انجام تبلیغات پیش از موعد، شناسایی ۴۷ کانال تلگرامی که اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده بودند، رصد انتخاباتی توسط گشتهای سیار دادسرای عمومی، توجیه روسای ستادهای انتخاباتی از اقدامات انجام شده در حوزه انتخابات بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ نفر از کاندیداهای شورای شهر و روستا بیشترین خسارت را به اموال عمومی وارد کردند که با توجه به عدم استقبال از مدت زمان جمع آوری تبلیغات توسط کاندیداها، هر یک از این افراد را ملزم به پرداخت جریمه ای بین پنج تا ده میلیون کرده ایم.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: پس از انتخابات ۳۰ پرونده تخلفاتی در کرمانشاه تشکیل شده و در این میان ۷۵ نفر احضار شده اند و موضوع در دست بررسی است.

وی افزود: شبکه دلالی و ارتشاع و سو استفاده گسترده مالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شناسایی و متلاشی شده است.

صادقی از شناسایی و دستگیری ۴۰ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: تعدادی از این افراد بازداشت و تعدادی تحت قرار بازداشت هستند.

وی افزود: تعدادی از اعضای دوره چهارم شورای شهر کرمانشاه، کارکنان شهرداری جز متهمین تحت تعقیب هستند البته اقدامات مجرمانه این افراد نباید سبب نادیده انگاشتن خدمات صادقانه قاطبه پرسنل خدوم و پاکدست شهرداری و شورای شهر شود؛ بی شک مردم شریف به سهولت قادر به تفکیک میان عملکرد این دو گروه خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه درباره پرونده مکتب گلیم و گبه افزود: فرشهایی که متهم به ارزش ریالی دو میلیارد تومان از آستان قدس رضوی خریداری کرده بود با مذاکره عودت داده شد.

صادقی گفت: همچنین برای بازاریابی و فروش پشمها، فرشها و نخهای این مکتب مذاکرات خوبی با خانه فرش ایران انجام شده و بخشی از این اقلام به آنان برای فروش سپرده شده است.

وی با اشاره به اینکه دادستان کل کشور مستمرا در جریان روند تحقیقات و اقدامات قضایی قرار دارند و تعلیمات لازم را ارائه می دهند افزود: با اعطای ماموریت به یکی از کارمندان دادگستری بخشی از اموال موجود در زابل، نیشابور و فیروزآباد فارس تعیین تکلیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: برای شکات پرونده گلیم و گبه مجموعا ۷۰ وکیل معاضدتی تعیین شده است که به صورت رایگان پیگیر موضوع مالباختگان باشند.

وی خواستار هوشیاری و دقت مردم در امر سرمایه گذاری شد و افزود: تبلیغات گسترده محیطی برای تشخیص اعتبار کافی نیست؛ مردم موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را برای سرمایه گذاری انتخاب نکنند.

صادقی درباره شاخصهای شهروند قانونمدار گفت: مردم با تقویت روحیه مسامحه، از ارجاع موضوعات کم اهمیت به دستگاه قضا بپرهیزند، اختلافات را با تعامل و برادری حل کنند، نقش سنتی ریش سفیدان احیا شود و قراردادها به طور مستند تنظیم شود.

وی پیش فروش آپارتمانها را بدون تنظیم سند رسمی ممنوع خواند و خواستار حضور مدیریت شده فرزندان در فضای مجازی شد و افزود: بین حضور لجام گسیخته در فضای مجازی و طلاق رابطه ای معنادار وجود دارد.

صادقی خواستار ارائه مشاوره توسط بزرگترها به جوانان و کسب شناخت کافی پیش از ازدواج شد و گفت: بنا به سفارش مقام معظم رهبری والدین فرزندان خود را به تحصیل، تهذیب و ورزش توصیه کنند.

وی مردم را به رعایت حقوق دیگران دعوت و عنوان کرد: طلاق عاطفی بیش از طلاق رسمی در حال شیوع است و این ریشه در مسائلی نظیر پایین آمدن آستانه تحمل زوجین و مداخله های غیرکارشناسی اطرافیان و نیز عدم اقدام به موقع در حل موضوعات خرد و کم اهمیت است.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو مبارزه با قاچاق دانست و آن را سبب تولید داخلی خواند و افزود: مزاحمتهای کلامی نسبت به بانوان در حال شیوع است؛ نجابت، حیا و ترس از برچسب زدن های نابخردانه عمومی سبب سکوت زنان و موضع گیری منفعلانه و در نتیجه تجری این امر شده است.

صادقی این مزاحمتها را مانعی جدی بر سر راه فعالیت زنان دانست و گفت: نوع پوشش زنان با شدت و فراوانی این مزاحمتها بی ارتباط نیست.

وی درباره جمع آوری متکدیان افزود: بهزیستی و شهرداری ملزم به پاکسازی مستمر شهر از حضور متکدیان و غربالگری و ساماندهی آنان هستند.

صادقی خاطر نشان کرد: متکدیان حرفه ای از عواطف پاک همشهریان سو استفاده می کنند؛ مردم بدانند این افراد نیازمند واقعی نیستند و با کمک به آنان سبب رونق بازارشان نشوند.