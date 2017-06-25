به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «خشت‌های اصالت» با آهنگسازی و تنظیم حسین پرنیا مشتمل بر ۱۵ قطعه موسیقی در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفته است. در این آلبوم حسن ناهید نوازنده نی، جمال جهانشاد نوازنده بربت، سیامک نعمت ناصر نوازنده تار، سیامک رئوفی نوازنده کمانچه و قیچک، محمود فرهمند نوازنده تنبک، صابر کاکاوند نوازنده تمبک، مهدی رضایی نوازنده دف و حسین پرنیا نوازنده سنتور حضور دارند.

حسین پرنیا درباره این آلبوم توضیح داده است: «خشت های اصالت» دارای ۱۵ قطعه بی کلام است که ۹ قطعه از آن در دستگاه همایون و ۶ قطعه از آن در دستگاه راست پنجگاه ساخته شده است. این اثر اولین مجموعه است که به آثار تاریخی کشورمان با سازهای ایرانی می پردازد و در آن به بناهای تاریخی به عنوان نمادهای فرهنگی توجه شده است.